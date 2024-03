Sino fuera por Gobierno del Estado estaríamos peor: Mario Vázquez

El candidato de la coalición «Fuerza y Corazón» por el senado de la república Mario Vázquez Robles dio a conocer que ante el abandono del gobierno federal en programas de salud con vacunas, tratamientos de cáncer y guarderías, sino fuera por el gobierno del estado estaría peor la situación.

«Una mas de este gobierno federal que es insensible y que no se conduele del dolor de sus gobernados, una más porque no se conduelen de los niños que no tienen su vacunas, no se conduelen por los niños que sufren cáncer, solamente el esfuerzo que hace el gobierno del estado de Chihuahua, sino fuese por el gobierno estatal estaríamos peor, necesitamos exigirle al gobierno tener una representación digna», comentó.

Asegura que es necesario propuestas de solución para traer recursos de la federación y regresarle a Chihuahua lo mucho que merece ya que de un peso en impuesto, se regresa .30 centavos.

Cabe destacar que el candidato asegura que de llegar al poder estará apoyando acciones para mejorar estos temas a favor de los chihuahuenses.