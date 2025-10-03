Sin riesgo de bomba en Hacienda, SSPE tras revisión

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer que tras una revisión en el edificio Héroes de Reforma, sede en la Secretaría de Hacienda, se descartó la presencia de artefactos explosivos.

Ello luego de que a las 12:26 horas se recibió una llamada a la línea de emergencias 911 sobre una supuesta bomba en un edificio ubicado entre la Almada y Carranza.

En consecuencia, se procedió al delojo del Palacio de Gobierno y del Héroes de Reforma para dar paso a un operativo de inspección a cargo de la SSPE, Defensa y Guardia Nacional.

A las 13:56 horas se permitió el ingreso a Palacio de Gobierno y a las 15:15 horas se permitió el ingreso al Héroes de Reforma.