Sin registro de secuestros a empresarios; señala Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Salvador Carrejo Orozco comentó que en Chihuahua no hay registro de secuestros de empresarios, sin embargo, destaca que la autoridad ha sido ejemplo en el tema y se tiene que trabajar en la seguridad de todos los ciudadanos.

«No tenemos registro de que exista el fenómeno y esperemos que así continué y por supuesto que es un delito altamente sensible, no solamente para el sector empresarial, sino para las familias y la comunidad en general nosotros hasta el momento no tenemos registro de que empresarios hayan tenido problemas con este delito», comentó.

Asegura que las autoridades en Chihuahua han sido exitosas en contener algunos delitos como el secuestro, la extorsión y el robo en carretera, saliendo muy bien en el último delito señalado a comparación de otras entidades.

Robos a casa habitación y comercio son las principales inseguridades en el sector empresarial por lo cual piden acciones de prevención ante este delito y la llegada de la temporada navideña que será importante un trabajo en conjunto por el gobierno del estado y gobierno municipal.