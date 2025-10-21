Sin la alianza el PRI-PAN se hubieran perdido dos Distritos locales y uno federal: Alex Domínguez

El diputado federal y presidente del Comité Directivo Estatal, Alex Domínguez, afirmó que sin la alianza entre priistas y el PAN en 2024, se hubieran perdido dos Distritos locales y uno federal, que es él que representa.

“Se tiene que hacer una reflexión muy clara: sin el PRI, dos Distritos locales se hubieran perdido. Cuando yo digo esto, el PAN me contesta: tú no hubieras sido diputado federal sin los votos del PAN. Y yo les contesto y yo señalo: yo no iba a ser candidato a diputado federal. La mesa de la alianza me planteó ser candidato a diputado federal porque sin los votos del PRI, el Distrito Octavo no se ganaba. Entonces, si yo no hubiera sido el candidato, el Distrito Octavo se hubiese perdido. También en el Congreso del Estado, para hacer gobierno y sacar reforma, los cuatro votos del PRI son útiles para sacar adelante las reformas en el Congreso local. Los dieciocho alcaldes del PRI son útiles para sacar las reformas constitucionales. Por lo tanto, no puedes plantear una alianza de gobierno, de construcción de políticas públicas y de mayorías en el Congreso y descuidar una alianza electoral. Entonces, creo yo que, que ahí puede estar un tema que, insisto, ellos tienen que analizar”, declaró Domínguez.

“Nosotros tenemos nuestro análisis muy claro. Somos proaliancistas, somos procoalición, pero también estamos trabajando para fortalecer al partido y tener actores políticos para competir. Entonces, insisto, esa reflexión la tiene que hacer de manera más profunda el Partido Acción Nacional”, añadió el diputado federal y presidente del CDE del Revolucionario Institucional.

Asimismo, Alex Domínguez añadió que “en el caso particular de la declaración del presidente nacional del PAN, yo diría que ese es un tema del PAN, que se tiene que poner de acuerdo el PAN en la narrativa que va a lanzar”.