Sin información de afectaciones por aranceles: SIDE

El Secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández dio a conocer que ante la aplicación de más aranceles en algunos productos de México a Estados Unidos, se continua a la expectativa pues no hay resultados aun en la posible pérdida económica.

En este sentido el funcionario estatal señaló que se continuará a la espera de los aranceles que se impusieron durante el mes de marzo, asimismo en espera de la declaratoria que daría el Gobierno Federal en el tema.

«Seguimos a la espera, no nos podemos adelantar, el arancel del 12 de marzo al acero y alumino proveniente de Estados Unidos, no tenemos información de afectaciones, comentábamos en el corte y flujo comercial de exportaciones a Estados Unidos no se ha caído, seguimos a la espera de los aranceles recíprocos», comentó.

Señaló que el gobierno federal dará a conocer un posicionamiento en el tema el próximo 3 de abril por lo cual se espera un buen proyecto de no ser así el Gobierno del Estado dará apoyo para empresas con gestiones ante la federación.

«Hemos mantenido una comunicación con los organismos empresariales como lo son Index, Coparme, entre otros», comentó.

Asegura que Chihuahua tiene todavía inversiones detenidas por esta incertidumbre por lo cual se espera que pronto se reflejen.