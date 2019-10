Sin definir regularización; seguirán decomisos

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reiteró que no hay nada concreto respecto a la posible regularización de vehículos de procedencia extranjera en el país, por lo que la Fiscalía General del Estado continuará con los decomisos como parte de su estrategia de seguridad.

“Hay mucha especulación, no hay nada concreto, la verdad no hay nada firme, nosotros estamos hablando con la Secretaría de Hacienda y estamos hablando de qué modelo debiera de ser pero no hay nada avanzado todavía”.

Indicó que, aunque los diputados federales refirieron que el artículo transitorio incluído en la Ley de Ingresos no sólo abre la posibilidad sino que garantiza un proceso de regularización para el 2020, el mandatario indicó que “no se ve así”.

“En materia de seguridad nosotros vamos a continuar con los operativos de decomiso de los vehículos de lujo que tiene vidrios blindados, que tienen características en los que se realizan los operativos del crimen organizado”.