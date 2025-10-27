Sin agua ni electricidad en comunidad de Nonoava, desde enfrentamiento de grupos armados

Desde la ciudad de Cuauhtémoc surgió el llamado de ayuda para la comunidad de Humariza, municipio de Nonoava ya que desde hace dos semanas se encuentran sin servicio de agua potable ni electricidad.

Señalan que desde que se registraron los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada la población se quedó sin dichos servicios indispensables.

Aseguran que en diversas ocasiones se ha reportado la falta de energía ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo que ha hecho caso omiso a la necesidad de la población.