Simulación e imposición, así califica Alfredo Chávez los foros de consulta para la reforma electoral de Sheinbaum

Como una “verdadera simulación” y también “imposición”, así calificó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, los foros de consulta que se realizarán por parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión.

“Una verdadera simulación lo que viene a ser esto. Hay cosas que le hemos aplaudido a la presidenta Claudia Sheinbaum, esto absolutamente no lo compartimos. Es una imposición que se quiere hacer desde el centro del país, una reforma política sin escuchar a todos los actores políticos. Es lamentable, es retrógrada, es no vivir en un Estado democrático”, declaró Chávez Madrid.

El líder de la bancada panista argumentó que “se tiene que escuchar a los Congresos, se tiene que escuchar a las cámaras empresariales, se tiene que escuchar a la sociedad. Pareciera que están de un plumazo borrando a todos los opositores, que somos la mayoría. Yo le mando un mensaje a Morena, a esta Comisión que ha hecho la presidenta de la República. Los que no estamos en Morena somos la mayoría. Y eso es lo que tienen que entender”.

“Si quieren reforma política, tienen que hacerlo con la mayoría que somos los que no votamos por ellos. 98 millones de mexicanos estamos en el padrón electoral y Morena tuvo apenas 30 millones de votos. Hay un margen enorme de mexicanos y mexicanas que no pensamos como ellos y se nos quiere imponer una reforma política, pues evidentemente para instalar este régimen que ya viene trabajando desde hace seis años”, explicó Alfredo Chávez.