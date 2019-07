Silenciaran derecho de la ciudadanía a participar en la vida pública: Luly Valle

Noticias de Chihuahua.-

La diputada por Morena en el pleno legislativo del estado, Lourdes Valles, catalogó de irresponsable el actuar de algunos miembros de la cámara al pretender aprobar la reconversión de Alumbrado Público para Juárez y Chihuahua; relegando la posibilidad de los ciudadanos a manifestar su voluntad respecto a dichos proyectos durante el Plebiscito que en días pasados inició con la etapa de recolección de firmas.

« Resulta contradictorio el actuar de éste Congreso, que debería de representar los intereses de los ciudadanos, sin embargo hoy vemos que su actuar simplemente obedece a los intereses y aspiraciones de unos pocos, por encima del interés de todos los chihuahuenses », manifestó.

Consideró como lastimoso que a unos cuantos días de que el Instituto Estatal Electoral autorizara a los solicitantes del plebiscito proceder a recabar firmas para someter a una consulta ciudadana los proyectos de alumbrado público de Juárez y Chihuahua; vemos con incredulidad que la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública con el voto dividido había aprobado un dictamen que deja en silencio a los chihuahuenses y les coarta su derecho a participar en la toma de decisiones, comprometiendo el erario público por más de 15 años, lo que representa cinco administraciones municipales.

«Estamos ante una violación flagrante a los principios democráticos que rigen a nuestro país que resulta en el mejor de los casos lamentable, sobre todo por tratarse de un desdeño a quienes depositaron la confianza en nosotros para la correcta toma de decisiones en favor del estado y los municipios », expuso.

Ahora que se ha aprobado por la misma comisión que el Plebiscito sea vinculante, con mayor razón conminó a los miembros de esta mesa directiva y demás compañeros diputados a que no demos un mensaje erróneo a la población, al demeritar el sentir ciudadano, y no se vote el dictamen a favor o en contra en tanto no se den los resultados del plebiscito, respetando de esa manera el derecho a participar de los ciudadanos, aseveró.