Sigue las recomendaciones de los bomberos para prevenir incendios en tu hogar o negocio

– Las instalaciones de gas y eléctricas defectuosas; así como dejar calefactores encendidos son las causas más comunes de accidentes

Con el objetivo de prevenir incendios o explosiones en viviendas o negocios, el Gobierno Municipal, a través del Heroico Cuerpo de Bomberos, invita a las y los chihuahuenses a seguir diversas recomendaciones, que serán de gran utilidad para evitar accidentes y tragedias, como ha ocurrido anteriormente, incluso con consecuencias fatales.

Los incendios en edificios residenciales y comerciales son los más recurrentes en la mancha urbana, por ello los combatientes del fuego piden a la comunidad seguir estas sencillas indicaciones, pues las omisiones suelen dejar pérdidas materiales y en algunos casos humanas.

De acuerdo a datos estadísticos de la corporación, el año pasado se registraron más de mil 500 incendios en ambos rubros, la mayoría de ellos originados de manera accidental, por descuidos u omisiones que pudieron haberse prevenido por parte de los propietarios.

El subdirector operativo del Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate del Municipio, Juan Manuel Morales Alvarado, dijo que las conflagraciones de tipo residencial son las más comunes, en algunos casos con consecuencias leves y en otros graves, con personas lesionadas o hasta muertes, por ello la importancia de acatar las indicaciones que se emiten, pues la prevención es la mejor manera de evitarlas.

“A veces creemos que no nos pasará nada y hacemos caso omiso a los desperfectos eléctricos, a las fugas de gas u otras fallas en las instalaciones que son detectadas, evitamos invertir en ello, hasta que ocurren las tragedias”, agregó el servidor público.

Sigue las recomendaciones de los bomberos y prevé incendios:

• Revisa que las instalaciones de gas sean las adecuadas y no haya fugas en las líneas o válvulas

• Revisa que las instalaciones de luz sean las correctas y no haya cortos circuitos o desperfectos en el cableado

• Cerciórate de que apagadores y tomacorrientes estén bien sujetos a la pared

• De ser posible, no utilices extensiones para conectar los aparatos o utiliza los calibres requeridos

• No dejes veladoras encendidas durante la noche

• No dejes calentones encendidos durante la noche

• Coloca los tanques de gas al exterior y retíralos de las fuentes de calor

• Si al abrir la casa detectas olor a gas, no prendas luces ni ingreses, abre puertas y ventanas

• Al hacer ampliaciones, contrata a un electricista especialista para adecuar las instalaciones

• Educa a los pequeños para que no jueguen con cerillos o encendedores