Sigue el diálogo entre USDA y UGRCH; Chihuahua tiene ganado seguro

El presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua (UGRCH), Álvaro Bustillos Fuentes, dio a conocer que siguen los diálogos con la USDA ( Desarrollo Rural en Estados Unidos por sus siglas en inglés) con el fin de llevar a buen paso la apertura de la frontera para la exportación de ganado en pie.

“Reuniones binacionales y más que nada dos temas uno de ellos hacer un balance comercial, obviamente el estar haciendo importación con carne de Brasil no nos ayuda nadita en esto y nos deprime en un mercado no competitivo donde no hay regulación de sanidad, también el tema de ayudarles a que tengan mejor presupuesto ante el reto de la contingencia sanitaria con la contratación de expertos”, comentó.

Asegura que es necesario trabajar en conjunto para buscar la apertura de la frontera.

Tras las revisiones de USDA donde observaron el trampeo de la mosca, los corrales de pre acondicionamiento en donde se observó la creación de un laboratorio de diagnóstico y la limitación de ganado en Chihuahua.

Ahora se da la tarea de preacreditacion con zona B1 y B2 en 10 municipios, será mañana que se dé otra reunión para ver el rumbo de Chihuahua.