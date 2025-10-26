“Siempre ahí para quien lo necesitaba”: Marco Bonilla se despide de Luis Fernando Chacón

El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, lamentó el fallecimiento del diputado local Luis Fernando Chacón, quien murió la madrugada de este domingo al sufrir un infarto.
A través de sus redes sociales, Bonilla Mendoza publicó lo siguiente:
“No cabe duda que no sabemos cuándo ni cómo nos sobrevendrá la muerte pero sabemos que estamos aquí para hacer el bien, no sólo para desear hacerlo, sino para enserio hacerlo, para amar, perdonar, ayudar a todo aquel con quien nos encontremos, sonreír y dejar este mundo siendo un lugar mejor que como a nosotros nos tocó. Luis Fernando Chacon Erives sin duda fue uno de esos, amigo leal, soñador, alegre y sonriente, siempre ahí para todos quien lo necesitaba. Le mandamos un abrazo hasta el cielo y no le decimos adiós, sino hasta pronto, estimado amigo. Descansa en paz”.