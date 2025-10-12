Si vas al concierto de Alejandro Sanz, lleva paraguas, ponchos o rompevientos por posibles lluvias: Protección Civil Municipal

La probabilidad de precipitaciones es del 70% a las 6:00 pm y un 18% a las 8:00 pm

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de octubre de 2025.- El coordinador municipal de Protección Civil, Iván Rivera, informó que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, este domingo se prevé un 70 por ciento de probabilidad de lluvias a partir de las 18:00 horas, mientras que hacia las 20:00 horas el pronóstico se reduce al 18 por ciento.

Se recomienda a la ciudadanía que asistirá al concierto de Alejandro Sanz, tomar precauciones y portar impermeables, ponchos, rompevientos o paraguas manejables para evitar contratiempos durante la tarde-noche.

Asimismo, se recuerda que ante cualquier emergencia pueden comunicarse al número 9-1-1.

La Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua.