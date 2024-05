Si tienes tiliches, ubica las cinco colonias dónde estará el Destilichadero del 3 al 8 de junio

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y los sábados de 9:00 am a 12:00 pm.

Aunado a ello, se realizan recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visitan en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos deshechos al pie de banqueta.

Además, se solicita reportar a alguno de los empleados, si solicita remuneración por la recolección, al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

A continuación, se muestra el calendario de colonias que visitará el programa:

Lunes 3 de junio

Colonia: Paseos de Chihuahua

Cuadrante: Av. Paseos de la Universidad, Paseos de las Facultades, Paseos de Delicias, Av. Tecnológico y Paseos del Ejido

Contenedor: Paseos del Ejido y Paseos de los Menonitas (Jardin de los Menonitas)

Martes 4 de junio

Colonia: Sierra Azul

Cuadrante: Sierra de la Candelaria, Sierra de los Arados, Sierra San Blass y Sierra de Pedernales

Contenedor: Sierra de la Candelaria y Sierra Azul (En parque)

Miércoles 5 de junio

Colonia: Sierra Azul

Cuadrante: Vereda Real, Sierra de Pedernales y Prado Mayor

Contenedor: Prado del Rey y Sierra de Pedernales (Parque)

Jueves 6 de junio

Colonia: Fraccionamiento Junta de Los Ríos

Cuadrante: Río Chinatú, Av. de las Industrias, Av. Colegio Militar y San Vicente

Contenedor: Río Coyame y Río Santa Isabel

Viernes 7 de junio

Colonia: Lomas Vallarta

Cuadrante: Mora, Lerdo de Tejada, Río Aros y Av. José María Iglesias

Contenedor: José María Mata entre Táscate y Níspero

Sábado 8 de Junio

Colonia: Punta Oriente

Contenedor: Punta los Alicitos en Parque Banderas.