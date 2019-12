Si no hay respuesta, pedirán intervención de FGR en caso Tachiquín

Noticias de Chihuahua.-

El abogado Héctor Villasana Ramírez informó que si no hay una respuesta objetiva por parte de la Fiscalía Anticorrupción ante la denuncias interpuesta en contra del fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, solicitarían la intervención de la Fiscalía General de la República.

“Entendemos que esta denuncia le toca conocer a la Fiscalía de la cual es titular el maestro Peniche, esperemos que haya una investigación objetiva pero si no, solicitaremos a la FGR su intervención para que se investigue lo que estamos solicitando”, declaró el abogado penalista.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, y que igual se presentará ante la Función Pública, es en contra del fiscal por otorgar al margen de la ley criterios de oportunidad a ex funcionarios duartista, como Jaime Herrera Corral, para que estos declaren en contra de otro ex funcionarios y mantenerlos detenido.

El abogado señaló que lo que hizo el Fiscal es otorgar impunidad pues no judicializó la carpetas en contra de ex funcionario a los que se le otorgaron criterios de oportunidad, aún y cuando no cumplían con los requisitos marcados por el Código Nacional de Procedimientos Civiles.