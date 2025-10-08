Si juez denunció presiones se investigará con rigor jurídico: Acosta

El magistrado Francisco Javier Acosta Molina, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial reiteró que cualquier denuncia que se realice ante la Unidad de Investigación de Responsabilidad Administrativa (UIRA) se investigará con todo el rigor jurídico y cuidado el debido proceso.

Ello en relación a las supuestas presiones que un juez de Hidalgo del Parral habría recibido para dejar en libertad a Fernando R., hermano del presidente del Congreso, Guillermo a Ramírez.

El imputado fue detenido luego de que intentó asesinar con arma de fuego a una persona con quien presuntamente tiene problemas personales, sin embargo, fue detenido por dos abogados quienes resultaron lesionados al recibir un disparo.

Al respecto, Acosta Molina reiteró que si el juzgador interpuso denuncia, se le dará seguimiento como a cualquier otro caso y que para no particularizar el asunto o intervenir en el debido proceso, no puede dar a conocer detalles de una posible investigación.

octubre 8, 2025 11:19 am

