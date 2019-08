Si hay obstáculos en Chihuahua para acceder a aborto por violación: Ichmujer

Noticias de Chihuahua.-

A pesar de que la norma oficial 046 refiere que toda niña o mujer víctima de violación sexual, puede acceder a la interrupción legal del embarazo sin necesidad de una denuncia, en Chihuahua el ministerio público aún pone obstáculos para este acceso.

La directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer), Emma Saldaña Lobero, comentó que el último caso que atendieron fue sobre la violación de una niña de 11 años, a la cual no querían practicarle un aborto porque no existía una denuncia ante el Ministerio Público.

Comentó que en la Sierra Tarahumara cuentan con un grave problema de violaciones a niñas y niños, además de que el acceso a la norma es limitado porque no se le está dando importancia a la norma y no se encuentra homologada esta con el Código Penal, la que si contempla como causal la violación, pero es fundamental que se deje claro que no se necesita la denuncia ante la Fiscalía.

Actualmente se encuentra congelado un exhorto en el Congreso del Estado, presentado por la asamblea Marea Verde Chihuahua, para que el sector salud haga una correcta aplicación de esta norma y se instruya a que los hospitales cuenten con personal médico no objetor para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual, así como también realizar una campaña para la difusión de los alcances de esta normativa.