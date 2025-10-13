Si el tratado de agua nos preocupaba, ley de agua es grave: Vazquez

Tras presentarse la Ley del agua ante el senado, el senador panista Mario Vázquez destacó que es gravemente preocupante más allá del Tratado de Agua del 44 con Estados Unidos.



En este sentido el senador destacó que la Ley de Agua quitará con sesiones a productores, esto dará un golpe económico a los alimentos pues en muchos casos el agua es fundamental para el riego de algunos alimentos.

”Lo que quieren es seguir huachicoleando como el huachicoleo fiscal, si o ahora en huachileo de agua y se lamenta, mañana y pasado no podremos quedar sin producción en el país”, comentó.

En las próximas semanas se dará la presentación de votación ante la cámara alta en donde se dice que Morena quiere pasarla en modo “fast track”.