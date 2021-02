“Si él no decide participar, está en su derecho; son legítimas nuestras diferencias”: AMLO a Corral por polémica en Mesas de Seguridad

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que el gobernador Javier Corral considerara una “burla” la respuesta de la Federación ante la orden de la Corte de que regresen a las Mesas de Seguridad conjuntas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el mandatario de Chihuahua está en su derecho de disentir.

“Nosotros tenemos discrepancias con el gobernador de Chihuahua, es de dominio público”, reconoció López Obrador, y añadió que “si él no decide participar, está en su derecho y también está en su derecho de acudir a la instancia correspondiente del Poder Judicial”.

“Es un proceso, pero no vale la pena extrañarse o dedicarle tanto tiempo, no es nada extraño, es parte de la democracia, todos tenemos derecho a manifestarnos y hay que garantizar el derecho a disentir, no debe de haber confrontación, más alla de las diferencias, que sí las tenemos, sin duda, pero se dirimen en el terreno de lo legal”, insistió el Presidente.

Y es que el miércoles, la Segunda Sala de la SCJN ordenó a las autoridades federales reintegrarse a las actividades, que fueron suspendidas en septiembre pasado.

La Corte determinó por unanimidad que se concede la suspensión para que las autoridades federales competentes asistan a las sesiones que celebre la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad del Estado de Chihuahua.

Dicta además que consecuentemente, en términos del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, adopten decisiones de manera conjunta y sean atendidas por el mando operativo contribuyendo al suministro, intercambio y actualización de información en materia de seguridad para la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas.

Javier Corral dio a conocer que este jueves se abocó a llamar a varios funcionarios del Gobierno de México, para retomar la oportunidad de reanudar la colaboración mutua, pero por medio de un oficio, recibió como respuesta una invitación para que acuda a la Mesa de Coordinación que la Federación realiza en las instalaciones de la Quinta Zona Militar.

“Es una burla, porque nosotros siempre nos hemos rehusado a estar bajo las órdenes del mando militar en tareas de seguridad pública; porque lo que ordena la Segunda Sala es regresar a la mesa de seguridad estatal, no habla de la Quinta Zona”, explicó el titular del Ejecutivo estatal.