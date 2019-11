Si Duarte no es detenido no será fracaso de mi gobierno, será de la justicia: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que si el ex mandatario César Duarte Jáquez no es detenido y extraditado a México no sería un fracaso para el gobierno del Estado, sino para la justicia.

Corral Jurado reconoció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado voluntad y disposición para concretar la solicitud de extradición del Duarte Jáquez, la cual fue frenada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Desde su campaña, Javier Corral se comprometió a perseguir y llevar a la cárcel al ex gobernador, a quien se le acusó de desviar más de mil millones de pesos del erario estatal.

“Si hay efectivamente mejores y más documentadas posibilidades de que se extradite el ex gobernador del estado. Si esto no sucediera no es un fracaso del gobierno de Chihuahua, sería un fracaso de la justicia en su conjunto”.