Sheinbaum nos dio la razón respecto a Andrea Chávez: PAN Estatal

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Daniela Álvarez, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum les dio la razón respecto a los actos anticipados de campaña por parte de la senadora morenista Andrea Chávez.

Esto luego de que la Presidenta de México informara que enviará una carta a la dirigencia nacional de Morena, con el objetivo de evitar que actores políticos se adelante a los tiempos electorales.

Por ese motivo, Daniela Álvarez resaltó que Sheinbaum les dio la razón, luego de las denuncias presentadas en días pasados ante los presuntos actos anticipados por parte de Chávez Treviño, a quien también acusan de utilizar financiamiento privado para promocionar su imagen, lo cual es ilegal.

La mandataria federal consideró importante “que vale la pena poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 27. Entonces hay que poder reglas, hay que recordar la ética de nuestro movimiento”.

Recordó que en las asambleas “siempre digo que hay, por lo menos, tres principios de humanismo mexicano que nos marcan a quienes somos militantes de eta forma de pensamiento y gobernantes”. Una es por el bien de todos primero los pobres, “frase de profundidad enorme”; no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, “cero corrupción y debemos comportarnos en la justa medianía y el dinero no es felicidad, no es el consumismo el que nos va a llevar a la felicidad”; y “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Sobre el caso de Chávez, recordó que no es ella quien debe poner las sanciones, eso ya le corresponde a la dirigencia de Morena, aunque en realidad le tocará a las autoridades electorales hacer la valoración de actos anticipados de campaña contra quienes, en efecto, entren en el proceso electoral.