Sheinbaum estará hoy en Juárez para “rendir cuentas”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estará este viernes en Ciudad Juárez como parte de la gira de rendición de cuentas que emprendió por todos los estados del país.

La Presidenta tiene programado rendir su Informe pasado el mediodía en el Estadio Juárez Vive, ubicado en la colonia Melchor Ocampo de esa ciudad fronteriza.

En el evento estará acompañada por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien desde la semana pasada celebró la presencia de Sheinbaum Pardo en la entidad.

Luego de rendir su Informe ante los juarenses, la presidenta Claudia Sheinbaum se trasladará al estado de Baja California, mientras que el sábado y domingo estará en Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Nayarit y Colima.