Sheinbaum debe traer a Chihuahua recursos, no sólo discursos: GPPAN

En el marco de la visita presidencial a Ciudad Juárez, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, subrayó la necesidad de que la Federación traiga recursos concretos y no solo discursos. El legislador puntualizó que se requieren soluciones claras en materia carretera, atención al fenómeno migratorio y construcción de hospitales, tras un sexenio de Morena en el que Chihuahua quedó rezagado en estos rubros.

El diputado recordó que el estado necesita inversiones específicas como la modernización de la carretera Panamericana, infraestructura hospitalaria pendiente y acciones firmes en materia migratoria. “Necesitamos que la Presidenta nos dé resultados palpables a los chihuahuenses, que no vengan nada más a dar discursos, porque nos mandan muy poco de lo que aportamos”, declaró Chávez Madrid.

El coordinador panista también reconoció la coordinación que existe con el Gobierno estatal, al señalar que esta relación es positiva, aunque advirtió que debe traducirse en hechos y no solo en narrativas. Reiteró que el reto de la nueva administración federal es atender la economía de Chihuahua, afectada por la falta de inversión en los últimos años.

Finalmente, Chávez Madrid destacó que la exigencia ciudadana es clara: que la visita presidencial deje compromisos de inversión en obras estratégicas y en servicios básicos. Señaló que los chihuahuenses esperan que el gobierno federal corrija los rezagos y garantice condiciones justas en materia de desarrollo e infraestructura.