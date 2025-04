Sesiona Diputación Infantil

El Congreso del Estado de Chihuahua realizó la Sesión de Homenaje a la niña y niño y a la educación cívica, denominado “Diputada y Diputado Infantil por un día”, en la que conmemoran a los estudiantes de 6to grado de primaria, que, por su desempeño académico, fueron seleccionados para representar a los diputados locales de la 68 Legislatura.

Luego de la lectura del Decreto que crea el homenaje a la niñez y a la educación cívica, el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, en representación de las Comisiones Unidas de Educación, Cultura Física y Deporte y de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales, en su discurso dijo que dicho homenaje más allá de su carácter simbólico, constituye un espacio real de participación y representación de la niñez en las actividades cívicas propias de nuestra vida pública.

Asimismo, que esta actividad no solo promueve la inclusión de las niñas y los niños en los procesos democráticos, sino que también siembra en ellos, desde temprana edad, la semilla del compromiso ciudadano, del diálogo constructivo y del respeto a las instituciones.

“Escuchar a nuestra niñez es un deber que no debe tomarse a la ligera. En sus palabras encontramos no solo la expresión genuina de la sensibilidad infantil, sino también una mirada fresca y honesta sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad. Al abrir este espacio, nos brindamos también a nosotros mismos la oportunidad invaluable de conocer cómo perciben nuestras acciones quienes, en un futuro no muy lejano, estarán llamados a continuar con nuestras responsabilidades y a dar forma a la vida pública de nuestro estado”, señaló.

Por último, dijo “a todas y todos los participantes, nuestro más profundo reconocimiento. Que este encuentro siga siendo, año con año, un recordatorio del poder transformador que tiene la voz de nuestra niñez, y del deber que tenemos como instituciones de garantizar que esa voz sea siempre escuchada y valorada”.

Dentro de los mensajes expresados por los pequeños diputados, destacan los llamados a fortalecer la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura escolar; así como también el que se lleven a cabo campañas de concientización sobre la prevención del suicidio.

Otros de los temas señalados se encuentran el hacer un llamado para el cuidado del agua y el medio ambiente, al respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros.

A continuación, enlisto a los niños diputados que este 30 de abril, tomaron la tribuna:

Dip. Yesenia Reyes Calzadías PAN

Dip. Inf. Brenda Isabella Alcaraz Balderrama

Esc. Miguel Hidalgo

Dip. Leticia Ortega Máynez MORENA

Dip. Inf. Kristen Aline Buendía Luna

Esc. Efren Arellano Rosales

Dip. Óscar Daniel Avitia Arellanes MORENA

Dip. Inf. Abigail Aceves Gómez

Esc. Club De Leones 2521

Dip. Rosana Díaz Reyes MORENA

Dip. Inf. Mateo Yunel Olivas Avalos

Esc. Maclovio Herrera 2474

Dip. Edna Xóchitl Contreras Herrera PAN

Dip. Inf. Sofia Valentina Pérez Vitela

Esc. 28 De Octubre

Dip. Irlanda Dominique Márquez Nolasco PT

Dip. Inf. Leslie Vanessa Gallegos Saldaña

Esc. Fernando Ahuatzin

Dip. Elizabeth Guzmán Argueta MORENA

Dip. Inf. Iker Iván Tarín Castro

Esc. México Lealtad 2321

Dip. Edín Cuauhtémoc Estrada Sotelo MORENA

Dip. Inf. César Daniel Saucedo Hernández

Esc. Constitución Mexicana

Dip. Magdalena Rentería Pérez MORENA

Dip. Inf. Derek Eduardo López Ríos

Esc. Ramon Rebolledo Solano

Dip. María Antonieta Pérez Reyes MORENA

Dip. Inf. Ian Emanuel Campos Ojeda

Esc. Republica De Argentina

Dip. Ismael Pérez Pavía PAN

Dip. Inf. Fabián Hernández

Esc. Agustín Melgar

Dip. Nancy Janeth Frías Frías PAN

Dip. Inf. Kenya Sofia Escobedo De La Rosa

Esc. Chihuahua 2000

Dip. Luis Fernando Chacón Erives PRI

Dip. Inf. Jesús Andrés González González

Esc. Centro Regional de Educ. Int. Agustín Estra

Dip. Saúl Mireles Corral PAN

Dip. Inf. Allison Renata Orozco Mora

Esc. Leyes De Reforma 2165

Dip. Joceline Vega Vargas PAN

Dip. Inf. María José Castañeda Balderrama

Esc. Luis Urías Belderrain 2005

Dip. Carla Yamileth Rivas Martínez PAN

Dip. Inf. Zoe Victoria Torres Martínez

Esc. Oscar Soto Máynez

Dip. Carlos Alfredo Olson San Vicente PAN

Dip. Inf. Malcom Roberto Mariñelarena Martínez

Esc. Real De Minas

Dip. José Alfredo Chávez Madrid PAN

Dip. Inf. Derek López Bencomo

Esc. Adolfo Barranco Fuentes

Dip. Roberto Marcelino Carreón Huitrón PAN

Dip. Inf. Javier Eduardo Pérez Nieto

Esc. Nicolas Bravo 2291

Dip. Arturo Zubía Fernández PAN

Dip. Inf. Wendy Abigail Contreras Torres

Esc. Ignacio Ramírez 2041

Dip. Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez PRI

Dip. Inf. Lia Fernanda Mora Ríos

Esc. Maclovio Herrera 2124

Dip. Roberto Arturo Medina Aguirre PRI

Dip. Inf. Katherine Michell Bustillos Pérez

Esc. Mariano Irigoyen

Dip. Alma Yesenia Portillo Lerma MC

Dip. Inf. Jesús Adair Medina Morales

Esc. Leobardo Diaz Estrada

Dip. América Victoria Aguilar Gil PT

Dip. Inf. Matías López Bedolla

Esc. Niños Héroes 2318

Dip. Brenda Franciscas Ríos Prieto MORENA

Dip. Inf. Marcela Jaqueline Zubía Amador

Esc. Efrén C González

Dip. Edith Palma Ontiveros MORENA

Dip. Inf. Jesús Yahir Martínez Baca

Esc. Vicente Guerrero

Dip. Francisco Adrián Sánchez Villegas MC

Dip. Inf. Kevic Abdon Miranda Moreno

Esc. Fernando Montes De Oca 2367

Dip. Herminia Gómez Carrasco MORENA

Dip. Inf. Sebastián Padilla Vidal

Esc. Felipe Ángeles

Dip. Jael Argüelles Díaz MORENA

Dip. Inf. Tessa Renata Sierra Ponce

Esc. Melchor Gándara 2056

Dip. Jorge Carlos Soto Prieto PAN

Dip. Inf. Gael Alan García Rodríguez

Esc. Lázaro Cárdenas 2305

Dip. José Luis Villalobos García PRI

Dip. Inf. Esmeralda Sarahi Merino Amapa

Esc. Tecorahui

Dip. Octavio Javier Borunda Quevedo VERDE

Dip. Inf. Mia Yaretzy Jasso Morales

Esc. Club De Leones 2328

Dip. Pedro Torres Estrada MORENA

Dip. Inf. David Eduardo Arizpe Rivera

Esc. Centro Educativo Juan Jacobo Rousseau