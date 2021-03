Seré la voz de los ciudadanos indefensos: Lozoya

Noticias de Chihuahua.-

El candidato a la Gubernatura por Movimiento Ciudadano, dio a conocer que no se quedará callado ante las injusticias cometidas por el Gobierno de Morena.

Emitió un mensaje dirigido al Coronel Roque Ruíz por irrumpir su hogar el pasado martes durante la madrugada en donde solo se encontraba su esposa Sol Sánchez y sus tres hijos.

“Al Coronel que irrumpió mi hogar quiero decirle: No me quedaré callado, no solo hablo por mí, sino por todos los ciudadanos indefensos, sin voz, que han sido violentados y no han sido escuchados.” Indicó.

Además cuestionó el comportamiento de MORENA por construir la paz, ¿Así construye la paz el Gobierno de Morena? Amedrentando familias indefensas, con un ejército profesional y armado.

“Seré la voz de los ciudadanos indefensos a quienes la justica se les ha negado”. Finalizó.