Será UACH sede del 1.er Congreso Internacional de Geopolítica y Estudios Globales

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, anunció la realización del «1.er Congreso Internacional de Geopolítica y Estudios Globales», el cual se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre, en un horario de 9:00 a 17:30 horas.

Este evento académico se realiza por primera vez en la máxima casa de estudios y representa una oportunidad única para estudiantes, investigadores, docentes y público en general interesado en los complejos escenarios de la geopolítica contemporánea y los estudios globales. Además, el Congreso busca fomentar el intercambio de ideas, el análisis crítico y la creación de redes profesionales en el ámbito internacional.

El Congreso se organiza en honor al Embajador Eduardo Roldán Acosta, distinguido diplomático mexicano con amplia trayectoria en países del norte de África como Argelia, Libia, Mauritania y Túnez. Su labor humanitaria durante la Primavera Árabe ha sido reconocida como una de las gestiones diplomáticas más relevantes de México en el siglo XXI, destacando su intervención en la protección y evacuación de ciudadanos mexicanos durante los conflictos en la región. Gracias a su liderazgo se logró salvaguardar a 43 connacionales en Libia y evacuar a 23 mexicanos en Túnez en medio de la crisis.

El Congreso contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales, entre los que destaca Lourdes Sosa Márquez, Coordinadora de Análisis del Instituto Matías Romero, así como otros expertos en temas de relaciones internacionales, diplomacia, conflictos armados y dinámicas globales.

Las conferencias se impartirán en español, inglés y francés, reflejando el enfoque multilingüe y global del evento. La organización ha dispuesto un registro a través de su cuenta oficial de Instagram: @cigeg_uach.2025, donde los interesados podrán apartar su lugar.

Además, los asistentes recibirán un kit de bienvenida con materiales y recursos del evento, y su participación será contabilizada en el Carnet Cultural de la UACH, lo cual representa un valor adicional para los estudiantes universitarios.

Con este evento, la UACH reafirma su compromiso con la formación de profesionales capaces de analizar críticamente los fenómenos internacionales y participar activamente en el debate global.