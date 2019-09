Sentencia que Jucopo de Aguilar utilizó para desaparecer PES no tenía alcances legislativos

Noticias de Chihuahua.-

La sentencia que fue utilizada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que preside Rubén Aguilar Jiménez, para desaparecer el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), no tiene alcances legislativos, según la respuesta que dio la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esta respuesta se dio al documento presentado por el Partido Revolucionario Institucional, en el que señalaba que había un incidente en relación a la ejecución de la sentencia, pues esta no había sido cumplida por el Congreso del Estado.

La respuesta que fue enviada al PRI señala que es improcedente la solicitud, ya que el Congreso del Estado no estaba vinculado al cumplimiento de la sentencia emitida por la sala regional y este se centraba solamente en la revocación de la sentencia RAP-18/201 del Tribunal Estatal Electoral y el acuerdo del Instituto Estatal Electoral IEE/CE17/2019, mediante los cuales se declaraba el registro local del PES.

En el escrito que fue entregado por parte del PRI a la Sala Regional, explicaba que no se había cumplido la sentencia porque en el Congreso todavía existía un grupo parlamentario de este partido, aún y cuando la formación de las fracciones parlamentarias solamente le corresponde a los partidos políticos como parte de sus prerrogativas.

En la respuesta, la Sala Regional establece que el PRI parte de dos premisas equivocadas, ya que la sentencia de este tribunal no resolvía la pérdida del registro del Partido Encuentro Social, sino que revisaba los requisitos para que este pudiera conformar un partido a nivel local.

“Si el incidentista considera que es inadecuado que exista en el seno de un congreso local, un grupo parlamentario de un partido que no cuenta con registro en la entidad, ello deberá cuestionarlo a través de la vía que considere adecuada, pero no vincular ello al cumplimiento de una sentencia que no abordó el tema”, precisaron dentro del documento.

Se añadió que conforme a la tesis XIV/2017, lo argumentado por el PRI ni siquiera puede ser del conocimiento del tribunal electoral, ya que lo relativo a los grupos parlamentarios al interior del Congreso del Estado, escapa del control del ámbito electoral y pertenece solamente al derecho parlamentario, ya que es parte de la naturaleza estructural interna del Congreso.