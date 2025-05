Senasica no hace caso; exige nuevamente UGRCH cierre de frontera sur al ganado

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes dio a conocer que es lamentable que no se dé el cierre de la frontera sur para limitar el paso del gusano barrenador, señala estar cansado de exigir esta petición.

A pesar de los protocolos y la propuesta de blindar a los estados comercializadores para evitar la pausa de la exportación por parte de Estados Unidos, el líder ganadero vuelve hacer el llamado a cerrar la frontera sur del país con el fin de evitar más daños al sector.

«Yo creo que ya tenemos que dejar esa narrativa, ya me he cansado de estarle exigiendo, es una realidad que no sé por que no lo hacen cuando es una frontera porosa hay ilegalidad en todos los sentidos, ganado, sanidad y todo», comentó.

El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad (Senasica) es quien da sanidad al país y el cerrar la frontera limita la movilidad del gusano barrenador y evitar el paso del ganado ilegal por México, por ello es importante el llamado del sector ganadero pues poco a poco se ha dado la pérdida económica que hasta hoy es de 150 millones de dólares apróximadamente.