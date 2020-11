Señala Maru a Carlos Olson, Carlos Esparza, Inés Martínez, Fiscalía Anticorrupción y al Estado de acosadores

Noticias de Chihuahua.-

Hago responsable a Carlos Olson San Vicente, a Carlos Esparza Zamarripa, a Inés Martínez, a la Fiscalía Anticorrupción y, en general, al Gobierno del Estado de lo que pudiera ocurrirle a Pablo Canaán, a su familia o a su servidora, a mi familia y a todo mi equipo de trabajo.

Lo anterior lo dio a conocer la alcaldesa al mostrar un video de cómo éstos funcionarios del Estado y Fiscalía Anticorrupción, acosan a sus colaboradores, pues Canaán fue ex colaborador de Maru Campos al ser su personal de imagen.

“Respetosamente les pido a los jueces que valoren con plena conciencia y con el conocimiento de lo que hoy he presentado, los elementos que seguramente presentarán en mi contra. Que no se dobleguen como la he hecho la fiscalía anticorrupción, que cumplan a cabalidad con su obligación de impartir justica de manera imparcial. Tengo confianza en el Poder Judicial y en su independencia”.

En su mensaje la presidenta municipal también señaló:

No puedo concluir sin antes decirle a mi familia, en particular a mi madre, que no se preocupe, que estoy tranquila y sigo en pie; como escribió el poeta: “el ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas”.

Me azoran, esos sí, la malicia y el grado de perversión de mis perseguidores y la monstruosidad que pretenden consumar, como es la destrucción de una vida humana en la prosecución de un afán exclusivamente de índole política.

Y si bien ya lo veía venir, pues desde hace meses los amagos y amenazas se hicieron presentes cada día, de cada semana, de cada mes (con eso he tenido que lidiar todo este tiempo), queda el asombro natural frente al espectáculo de la infamia y la vileza de mis perseguidores que no reparan, siquiera, incapaces de entender, que no hablamos solo de política, señoras y señores, hablamos de una trayectoria y proyecto de vida, familiar y personal, que pretenden truncar a mansalva ante la incapacidad de poderlo hacer con la Ley en la mano.

A los chihuahuenses, a la mujeres en particular, a quienes comparten como yo el día a día de salir adelante en este mundo de hombres empeñados en hacernos menos, les digo que vienen días muy complicados y necesitamos estar juntos, y juntas, no quebrarnos ni dar crédito a las mentiras y farsas que tanto tiempo han tardado en construir y con las que buscan torcer la ley.

“Yo no me rindo. Sé que ustedes continuarán caminando conmigo.”, concluyó la alcaldesa desde el Palacio Municipal la tarde de este martes.