Semáforo COVID-19 no es político, es para salvar vidas: SS

Noticias de Chihuahua.-

La subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Mirna Beltrán Arzaga puntualizó que el manejo del semáforo de riesgo epidémico no es político, sino basado en la protección de la salud pública.

“El semáforo no político, lo hemos venido comentando durante todos estos meses, la salud no se negocia a ningún nivel, todas las acciones que se han tomado van en función e salvaguardar la vida. No podemos anteponer ninguna negociación en ningún sector”.

Lo anterior ante las quejas de algunos sectores económicos que reprocharon que la zona norte haya cambiado a color amarillo cuando presenta más casos de COVID-19 que la zona centro y sur.

Por su parte, la subdirectora de Medicina Preventiva, Leticia Ruiz González, indicó que en la capital y en varios municipios e la región centro sur no se ha logrado disminuir el número de hospitalizaciones, motivo por el cual se mantuvo el semáforo en naranja.

Algunos de los nuevos indicadores que se tomaron en cuenta para definir la semaforización en el estado está la comparación de enfermedades respiratorias entre 2019 y 2020; la comparación de neumonías entre 2019 y 2020; el promedio semanal de la capacidad de pruebas diarias y el promedio semanal de pruebas realizadas.