Semáforo amarillo es para seguir cuidándonos; no se afectan eventos ni clases: Maru

Noticias de Chihuahua.-

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, señaló que el regreso al semáforo amarillo de riesgo epidemiológico tiene la intención de que la población no relaje las medidas preventivas y evitar que siga aumentando el número de contagios de COVID-19.

“Que no dejemos de cuidarnos, que no dejemos de usar el cubrebocas, que no dejemos de mantener la sana distancia, que es un semáforo amarillo porque crecimos un poquito en los contagios, proporcionalmente, pero que esto es importante cuidarnos para no quedarnos en el semáforo amarillo”.

Campos Galván indicó que el retorno al amarillo fue aprobado por unanimidad y se contó con el respaldo del empresariado pues se respetarán aforos y la realización de diversos eventos ya planeados como el Expogán y el FICUU.

Añadió que incluso dentro del Consejo se votó una reforma a la Ley Estatal de Salud para incorporar a organismos empresariales de Ciudad Juárez para sean partícipes de las medidas del COVID-19.

De igual manera subrayó que no habrá cambios en las clases presenciales y se dirigió a los docentes y directivos para agradecer su esfuerzo para combatir la pandemia.