Segunda vuelta pretende alianza contra Morena: Carrera

Noticias de Chihuahua.-

Ante la iniciativa que el diputado Omar Bazán Flores presentó en el Congreso para establecer la segunda vuelta en las elecciones, el legislador Benjamín Carrera Chávez, consideró que la propuesta como se presenta podría abrir las puertas a una alianza entre el PRI y el PAN ante una derrota electoral con Morena.

“Podría abrir las puertas a una alianza perversa que está planteando el PRI o la posibilidad, pues como ellos saben que no van a tener mayoría en el 2021, en una segunda vuelta puedan aliarse con el PAN… Y es que Bazán intenta subirse porque saben que el PAN no tiene candidatos ni tampoco ellos y en una segunda vuelta no obtenga Morena el 45 por ciento de los votos, pero “si nos juntamos PRI, PAN y toda la pipitilla ahí le podemos ganar a Morena”, consideró el diputado.

El legislador de Morena comentó que las segundas vueltas se han planteado para elecciones a nivel nacional y no en los estados, por lo que consideró que se busca frenar el avance que tiene Morena en el estado, ya que las encuestas posicionan a este partido como el favorito para ganar la gubernatura en el 2021.

La iniciativa establece que en una primera vuelta a celebrarse el primer domingo de junio el candidato que obtenga más del 45% de la votación válida o bien más del 40% de la votación válida y más de 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el segundo lugar.

En caso contrario, se va a una segunda vuelta o elección donde participarán los dos candidatos más votados en la primera vuelta y ésta se realizará el primer domingo de julio, es decir, un mes después.