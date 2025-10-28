Seguiremos adelante con el trabajo de Chacón; soy persona de un partido: Torres Amaya

Tras el fallecimiento del diputado Luis Fernando Chacón, su suplente, Jaime Torres Amaya, afirmó que seguirá adelante con el trabajo y el legado que dejó el legislador priista.

Así lo señaló tras acudir a la Sesión de Homenaje que realizó la 68 Legislatura a Chacón Erives, diputado del PRI que falleció el domingo 26 de octubre debido a un infarto.

Torres Amaya resaltó que continuará con el trabajo que dejó pendiente Luis Fernando Chacón, además de informar que ya estuvo en contacto con las autoridades del Congreso para asumir como diputado representante del Distrito 13.

Al cuestionarlo si se adherirá al Grupo Parlamentario del PAN o del PRI, el también exalcalde de Madera recordó que él es “una persona de un partido”, y es que él es de extracción panista, siglas que abanderó cuando fue electo presidente de ese municipio.