Seguimos trabajando por las familias con hechos, resultados y el corazón por delante: Maru agradece respaldo del PAN ante dichos de dirigente morenista

Después de que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y su presidente, Jorge Romero, respaldara a la gobernadora Maru Campos ante los dichos de la dirigente nacional morenista, Luisa María Alcalde, la jefa del Ejecutivo chihuahuense agradeció el apoyo de su partido y su dirigencia.

“Gracias querido Jorge Romero por tus palabras y tu respaldo. En Chihuahua seguimos trabajando todos los días por las familias de nuestro estado, con hechos, resultados y el corazón por delante”, publicó Maru Campos en sus redes sociales.

Gracias querido @JorgeRoHe por tus palabras y tu respaldo. En Chihuahua seguimos trabajando todos los días por las familias de nuestro estado, con hechos, resultados y el corazón por delante. #CuentaConmigo https://t.co/F2qiRvuh8w — Maru Campos (@MaruCampos_G) October 23, 2025

Y es que ante el relanzamiento del PAN y la asistencia de la Gobernadora de Chihuahua a la marcha de su partido en la Ciudad de México, Alcalde Luján volvió a acusar a Maru Campos de cometer actos de corrupción, razón por la que la jefa del Ejecutivo adelantó que demandaría a la morenista por daño moral.

Ante eso, la dirigencia panista a nivel nacional respaldó a la Gobernadora, además de cuestionar el “cinismo” de Luisa María Alcalde, pues mientras critica a los gobiernos del PAN, en Morena existen escándalos de corrupción, vínculos con el narco y tráfico de influencias.