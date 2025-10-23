Seguimos trabajando por las familias con hechos, resultados y el corazón por delante: Maru agradece respaldo del PAN ante dichos de dirigente morenista

Después de que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y su presidente, Jorge Romero, respaldara a la gobernadora Maru Campos ante los dichos de la dirigente nacional morenista, Luisa María Alcalde, la jefa del Ejecutivo chihuahuense agradeció el apoyo de su partido y su dirigencia.

“Gracias querido Jorge Romero por tus palabras y tu respaldo. En Chihuahua seguimos trabajando todos los días por las familias de nuestro estado, con hechos, resultados y el corazón por delante”, publicó Maru Campos en sus redes sociales.

Y es que ante el relanzamiento del PAN y la asistencia de la Gobernadora de Chihuahua a la marcha de su partido en la Ciudad de México, Alcalde Luján volvió a acusar a Maru Campos de cometer actos de corrupción, razón por la que la jefa del Ejecutivo adelantó que demandaría a la morenista por daño moral.

Ante eso, la dirigencia panista a nivel nacional respaldó a la Gobernadora, además de cuestionar el “cinismo” de Luisa María Alcalde, pues mientras critica a los gobiernos del PAN, en Morena existen escándalos de corrupción, vínculos con el narco y tráfico de influencias.

octubre 23, 2025 6:38 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua