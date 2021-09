Seamos solidarios con quienes aún no se han vacunado contra la COVID-19; síguete cuidando: IMSS Chihuahua

Noticias de Chihuahua.-

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua exhorta a la población a fortalecer las medidas de prevención que rompan las cadenas de contagio de COVID-19.

El titular de La Jefatura de Prestaciones Médicas, doctor Juan Gilberto Pérez Soltero, puntualizó que es necesario no bajar la guardia y solidarizarse con las personas que aún no se han vacunado o no tienen sus esquemas completos.

“Sigamos aplicando las medidas básicas de prevención: el uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente y correcto de manos o desinfección con alcohol gel, estornudo de etiqueta y guardar sana distancia”, indicó.

Asimismo, Pérez Soltero destacó la importancia de mantener un sano estilo de vida, estado de salud óptimo con peso saludable y en caso de padecer alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión arterial, llevar un control adecuado.

Pidió también reforzar la identificación de signos de alarma de la COVID-19, para que una persona con síntomas como fiebre, dolor en el pecho o sensación de falta de aire, solicite atención médica inmediata.

Finalmente, el médico del Seguro Social indicó que los derechohabientes pueden solicitar Orientación Médica Telefónica en el número gratuito 800-2222-668, atendido por médicos capacitados “que le van a decir qué conducta seguir, si inmediatamente debe ir al médico y estar bajo vigilancia”.