Se vuelcan chihuahuenses al Teatro del Pueblo de EXPOGAN

Con un recinto lleno, inició este sábado el Teatro del Pueblo Carnemart EXPOGAN Bullriding Series, en donde cientos de personas disfrutaron de esta novedad dentro de EXPOGAN Chihuahua 2025, que se realiza del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

Las montas de toros en esta modalidad fueron de gran interés de chicos y grandes, quienes abarrotaron la zona gratuita de la Auténtica Fiesta Ganadera de Chihuahua para poder disfrutar del serial de Botas Rotas.

El escenario musical fue inaugurado por el grupo Revólver, que prendió con su música country y puso a bailar a los asistentes, para después dar paso a La Fakultad y cerrar con broche de oro con “De peda con Wicho”.

El ambiente festivo ganadero está llamado la atención y las gradas y el lugar empieza a llenarse donde están arribando familias completas, este medio de comunicación les preguntó qué esperaban del Teatro del Pueblo, unos dijeron que vinieron a disfrutar de la música country, otros que venían desde Ciudad Cuauhtémoc para ver a los participantes en la monta de toros y caballos.

Para este domingo, los grupos que abren la escena musical, son: Los de la Suerte, Legado GV, Coketos Fara, así como Legión 3, en tanto que se llevará a cabo el segundo día del bullriding, prendiendo las emociones en esta EXPOGAN Chihuahua.

Para conocer más de estas actividades, puedes consultar: https://www.facebook.com/Teatrodelpuebloexpoganchihuahua y https://www.instagram.com/teatrodelpuebloexpoganchih/