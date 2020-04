“¡Se van a casa!… no queremos a la gente haciendo carne asada, ni fiestas ni en la calle”: Maru Campos

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta de Chihuahua, Maru Campos dio a conocer que la autoridad municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) actuará en contra de todo aquel ciudadano que sea sorprendido en la calle sin asunto alguno, así como en casas donde halla reuniones, ya sean carnes asadas o fiestas.

De acuerdo con lo compartido por la alcaldesa, no se usará la fuerza policíaca, pero sí los agentes tienen la orden directa de encargarse del traslado a casa de toda aquella persona que se encuentre fuera de la misma.

Y es que las autoridades de Salud, tanto de la Federación, Estado y Municipio han recalcado una y otra vez el mensaje de quedarse en casa, esto con el fin de evitar la propagación del Covid-19, pues poco a poco los casos en el estado incrementan y sólo haciendo caso a este aislamiento, se podrá evitar que existan más contagios y los hospitales se saturen de quienes requieran hospitalización.

A través de una videollamada con medios de comunicación, Maru Campos respondió así a las medidas que tomará la DSPM:

“Se van a casa, no queremos ver a la gente en las presas, no queremos ver a la gente haciendo carnes asadas, no allá afuera, en fiestas, lo siento mucho, a mi también me encantaría mucho andar allá afuera pero tenemos que hacer caso y lo estamos haciendo porque tenemos que cuidarnos tenemos que cuidar a nuestra familia y cuidar a nuestra comunidad, así que aunque nos duela mucho, la autoridad municipal tomará las medidas de llevarnos de regreso a casa“.