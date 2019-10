Se suman los Cecati 54, 102 y 137 a las acciones de cuidado ambiental del Gobierno del Estado

Noticias de Chihuahua.-

Con la finalidad de establecer las bases de colaboración para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable, representantes de los centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 54, 102 y 137 signaron un convenio con Gobierno del Estado.

Con la firma de este acuerdo de colaboración, celebrado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), darán inicio diversas acciones para que estudiantes, docentes y personal administrativo, sean partícipes de los talleres que se impartirán en las instalaciones del Centro de Educación y Capacitación Ambiental (CECA).

Mediante este compromiso crearán promotoras y promotores de la cultura sustentable y se buscará sensibilizar a la sociedad en general, sobre la necesidad de reducir consumos excesivos de recursos naturales y económicos.

Se contribuirá además, a que los planteles educativos se preparen para mejorar los proyectos de cultivos de frutas y verduras de auto consumo en sus instalaciones, así como para el intercambio de conocimientos entre las y los capacitadores del Cecati y CECA, quienes colaborarán en los diversos proyectos y campañas de difusión.

Encabezaron esta firma por parte de la Sedue, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Felipe Siqueiros Falomir y el director de Ecología, Gilberto Wenglas Lara.

Por Cecati, participaron el subdirector de la Coordinación de Enlace Operativo de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en Chihuahua, Víctor Manuel Parra Solís; la directora del Cecati No. 54, Norma Griselda Zapata Carrillo; el director del Cecati No. 10, Valentín Gómez Hernández y el director del Cecati No. 137, Marco Antonio Apodaca Flores.