Se suma la UACH a la Colecta Teletón 2025

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) se unió a las actividades de la Colecta Teletón 2025 con un boteo en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Escorza, donde participaron estudiantes, docentes y personal universitario.

Entre tambores, música y entusiasmo, las distintas facultades de la UACH convocaron a la sociedad chihuahuense a sumarse con sus donativos, refrendando el compromiso de la institución con causas sociales que fortalecen la unión y la solidaridad.

La UACH participa año con año en la colecta nacional, y en esta edición 2025 ya se han llevado a cabo boteos en diferentes puntos de la ciudad, impulsados por las Águilas de la UACH, quienes con energía y entrega motivan a la comunidad a contribuir.

Lo recaudado durante estas jornadas será destinado a apoyar el funcionamiento del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), que brinda atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, cáncer y autismo en todo el país.