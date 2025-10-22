Se reunirá Jáuregui con fiscales de Sonora y Durango

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno expresó que a principios de noviembre se tiene prevista una Mesa de Seguridad Interestatal entre Chihuahua y Sonora.

Explicó que el tema principal será reforzar el trabajo conjunto para contener la violencia en la región de Moris y los municipios concordantes.

Asimismo, anunció que los días 30 y 31 de octubre asistirá a una Convención Nacional de Fiscales en Durango, en donde también aprovechará para buscar reforzar la seguridad entre ambas entidades federativas.