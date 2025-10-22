Se reunirá Jáuregui con fiscales de Sonora y Durango

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno expresó que a principios de noviembre se tiene prevista una Mesa de Seguridad Interestatal entre Chihuahua y Sonora.

Explicó que el tema principal será reforzar el trabajo conjunto para contener la violencia en la región de Moris y los municipios concordantes.

Asimismo, anunció que los días 30 y 31 de octubre asistirá a una Convención Nacional de Fiscales en Durango, en donde también aprovechará para buscar reforzar la seguridad entre ambas entidades federativas.

octubre 22, 2025 2:04 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua