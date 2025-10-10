Se reúnen líderes del GPPAN con el fiscal General; analizan temas de legislación penal

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, se reunió este viernes con el fiscal General César Jáuregui, con quien analizó temas de legislación penal.

En la reunión también estuvo presente el subcoordinador de la bancada panista, Saúl Mireles.

“La coordinación entre poderes fortalece la justicia en Chihuahua. Reunión productiva con el fiscal general César Jáuregui y el diputado Saúl Mireles para analizar temas de legislación penal y fortalecer el trabajo conjunto por la seguridad del estado”, informó Chávez Madrid.

octubre 10, 2025 1:58 pm

