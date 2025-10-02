Se reúne Maru con su equipo de Ciudad Juárez en Palacio de Gobierno

Después de hacer entrega de 40 nuevas unidades del Bowí, la gobernadora Maru Campos se reunió con integrantes de su equipo de trabajo que representa al Gobierno del Estado en Ciudad Juárez.

“Una buena foto después de una tarde intensa de trabajo con el gran equipo de Ciudad Juárez, la frontera número uno.

Estamos dedicados a atender las necesidades de las familias juarenses: obras hidráulicas, infraestructura, apoyo a quienes más lo necesitan y proyectos para el desarrollo de los juarenses.

Cuenta conmigo para seguir cumpliéndole a Juárez, siempre de la mano de su gente”, publicó la Gobernadora en sus redes sociales.