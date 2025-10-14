Se reúne Marcela Herrera con el Poder Judicial de Coahuila

*-Le Acompañó el magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina Francisco Javier Acosta Molina; y por parte del Organo de Administración, Eduardo Zacarías Gómez Bustamante*

Saltillo, Coahuila.- Con el objetivo de fortalecer vínculos institucionales y compartir buenas prácticas en materia de gestión judicial, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, realizó una gira de trabajo en el estado de Coahuila, donde sostuvo un encuentro con autoridades del Poder Judicial local.

Durante su visita, la Magistrada Herrera Sandoval fue recibida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, y por el Magistrado de la Sala Familiar, Jesús Homero Flores Mier, con quienes intercambió experiencias sobre los modelos de operación y gestión implementados en ambas entidades.

Como parte del encuentro, el Poder Judicial del Estado de Coahuila reconoció al TSJ de Chihuahua, como un referente a nivel nacional en materia de administración e innovación judicial, destacando sus avances en la implementación de modelos de gestión orientados a la eficiencia, transparencia y mejora continua.

La jornada incluyó una presentación en el Palacio de Justicia de Saltillo, donde el Mtro. José Manuel Gil Navarro, Coordinador del Órgano de Administración Judicial, y el Mtro. Rodrigo González Morales, Secretario Técnico y de Planeación del Tribunal, expusieron los avances del Modelo de Gestión Judicial de Coahuila.

Asimismo, la Magistrada Presidenta recorrió la Ciudad Judicial y el Centro de Justicia Penal, espacios en los que dialogó con personas juzgadoras, personal operativo y participó en un taller organizado por la Unidad de Admisibilidad, lo que permitió conocer de cerca los procesos internos del sistema judicial coahuilense.

Este encuentro reafirma el compromiso del Poder Judicial del Estado de Chihuahua con la mejora continua, el fortalecimiento institucional y el intercambio de experiencias que permitan avanzar hacia una justicia más eficiente, accesible y cercana a la ciudadanía.

La gira de trabajo se desarrolló en un ambiente de colaboración y apertura, y se espera que los aprendizajes derivados de esta visita se traduzcan en mejoras concretas para el servicio de impartición de justicia en ambas entidades.

Cabe mencionar que durante la gira, también estuvieron presentes; Rodrigo Tena Cruz Presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), Lic. Arturo Lujan Olivas. Director de (FICOSEC), Lic. Jean Paul Aguilera Reynaud, Director Ejecutivo de FICOSEC Zona Norte, en Ciudad Juárez, Lic. Alonso Domínguez Álvarez Coordinador Observatorio Ciudadano, Leopoldo Mares Delegado Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua, y Jorge Adolfo Treviño Portillo. Presidente de COPARMEX Chihuahua.