Se reúne CEACH con Senadores en CDMX por Ley de Agua

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) Arturo González Ruiz viajó a la CDMX en conjunto con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) entablan dialogo con senadores por Ley de Agua.

En este sentido se informó que esta es la primera de varias citas que se desarrollaran en el tema de la Ley antes planteada, se da algunas propuestas, debido a que se daría una incertidumbre en el sector agrícola.

“Estamos en reuniones con el senado, los puntos que consideramos perjudiciales los estamos atendiendo como debe de ser con propuestas, alternativas y bueno, con conocimiento de lo que pudiera suceder”, comentó.

Asegura que debe haber apertura, por lo cual están a la espera de las respuestas, destacó que en caso de que se apruebe como esta, dejaría mucha incertidumbre en la venta de tierras con agua de riego y todo el sector pues se quitarán herramientas que se le dan al sector y dejará de producir.

En este sentido informó que se trabaja en conjunto con el Consejo Nacional Agropecuario, presidido por Jorge Esteve y con la nueva presidenta de la comisión de agricultura, Olga Sosa Ruiz, además de visitar a los senadores por Chihuahua, Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Mario Vázquez.

octubre 15, 2025 11:33 am

