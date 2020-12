Se reserva fiscal si Maru y Jáuregui están en carpeta judicializada

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, se reservó si la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, o su secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, aparecen como imputados dentro de la carpeta de investigación relacionada a la nómina secreta que ya fue judicializada.

Peniche Espejel manifestó que el Ministerio Público ya ha judicializado un expediente relativo a la nómina secreta, en el que aparecen involucradas hasta seis personas.

Sin embargo, manifestó que por cuidado al debido proceso, no puede referirse a nadie en particular, pese a que el gobernador Javier Corral Jurado sí los señaló en la carta que envió al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés.

En este sentido, el funcionario señaló que la Fiscalía no tiene injerencia en las comunicaciones que en lo particular pudiera hacer el gobernador sobre el tema, por lo que no representa una violación al debido proceso.