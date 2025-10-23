Se registrará De la Peña como aspirante en app del PAN; Alfredo tiene las condiciones para buscar la alcaldía

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que próximamente hará su registro como aspirante en la app móvil de Acción Nacional, reservándose para qué cargo pretende contender.

Asimismo, dijo que el diputado Alfredo Chávez, quien fue la primera persona en registrarse como aspirante por la alcaldía de Chihuahua, tiene toda las condiciones de contender por dicho cargo.

De la Peña Grajeda destacó que lo importante es que se construya un proyecto de unidad tanto para el Estado como para las ciudades.

Agregó que el tema de las encuestas no es un tema que le preocupe pues la mejor carta de presentación para aspirar a cualquier cargo es los resultados que se presenten desde el puesto que actualmente ocupa.