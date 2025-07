Se refrendó colaboración entre gobiernos y atención a causas de la inseguridad en Gpe. y Calvo: Maru

Tras concluir la Mesa de Seguridad en Guadalupe y Calvo, la gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que se refrendó la colaboración y cooperación entre niveles de gobierno para atender las causas de la violencia que se vive en la región, particularmente durante las últimas semanas.

Aclaró que el hecho de que ella no esté personalmente en el municipio no quiere decir que no se trabaje en contener la incidencia delictiva y que se trabaja tanto en Guadalupe y Calvo como en otras zonas de conflicto, derivado de la pugna entre grupos de la delincuencia organizada.

Maru Campos reiteró que Guadalupe y Calvo cuenta con un presupuesto importante por parte del Estado y de la Federación que deberá servir para atender las necesidades del municipio, recordando que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es el no politizar el tema de la seguridad.

«Las instrucciones de la presidenta es, primero, no politizar la seguridad y segundo, atender las causas que hacen esta violencia. Entonces, tiene Guadalupe y Calvo un presupuesto muy importante por parte del Gobierno Federal, un presupuesto muy importante por parte del Gobierno del Estado, y que este recurso tiene que servir para que atendamos esas causas y para que no que se genere esta inseguridad y esas peleas que existen por parte del crimen organizado».