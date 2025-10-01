Se recupera venta de vehículos nuevos; cerrará 4% más que en 2024

Antonio Moíses, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores del Estado de Chihuahua comentó que en lo que va del año se ha logrado la venta de 20 mil 700 vehículos nuevos de agencia, destaca que el cierre del año se dará un incremento del 4% en ventas a comparación del año pasado.

“Andamos en una etapa de recuperación ya que el año pasado pues hubo un decrecimiento en los autos de cero kilómetros y en este 2025 estamos presentando una recuperación en lo que va de enero a agosto en todo el estado de un 4%, traemos una cifra de 20 700 vehículos en lo que va del año en estos 8 meses” comentó.

En este sentido el líder de AMDA señaló que se está dando una recuperación con cifras prepandemia, tan solo en 2019 se vendieron cerca de 30 mil unidades y en 2020 con la llegada del COVID-19 la situación se complicó con la caída de ventas.

“Este año esperamos un cierre con un incremento del 4% con respecto al 2024, recordemos que el 2024 fue un año de crecimiento y apenas estamos alcanzando los niveles de pre pandemia en 2019, entonces nuestro sector ha estado muy afectado por diferentes razones como económicos y créditos así como el exceso de vehículos”, concluyó.

En este sentido espera que las ventas continúen con un buen manejo, ante la llegada de vehículos de alta calidad y tecnología que se han vuelto una necesidad para algunas familias.