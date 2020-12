“Se me ha negado saber de qué se me acusa”: Maru Campos

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta municipal de Chihuahua Maru Campos fue entrevistada este por el noticiero Telediario, donde la conductora Azucena Uresti le cuestionó sobre la situación que hace semanas denunció como peresecución política por parte del Estado que encabeza Javier Corral.

“Déjame te digo que no he podido entrar a Fiscalía del Estado, ni mis abogados, el licenciado Arturo Chávez Chávez quien me ha estado acompañando en los últimos años, no me han dejado conocer las carpetas de investigación, me han negado saber de qué se me está acusando específicamente, qué es lo que hay, entonces me defiendo, claro que me defiendo”.

Vía telefónica la alcaldesa contestó que los demonios no deberían de andar sueltos, tal y como lo cuestionó la periodista regiomontana.

Recordó Maru en esta entrevista que con un chisme viejo que sale a la luz ahora que pretende ser candidata a gobernadora, confirmó ante el noticiero que el gobernador Javier Corral la vincula con el ex mandatario César D.J.