Siguen llenos el ISSSTE en Chihuahua y el Regional de Delicias por COVID-19

Noticias de Chihuahua.-

La directora de Control y Prevención de Enfermedades, Leticia Ruiz González, informó que hay dos hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19 con una ocupación del 100 por ciento.

Se trata del Hospital Presidente Gral. Lázaro Cárdenas del ISSSTE en la ciudad de Chihuahua y del Hospital Regional de Delicias.

Además, el Hospital de San Juanito presenta una ocupación del 80 por ciento, mientras que el Hospital Central del Estado tiene un 61 por ciento y el Hospital Dr. Javier Ramírez Topete del 56 por ciento.

El Hospital Militar Regional de Chihuahua tiene una ocupación del 47 por ciento, el Hospital No. 22 de Nuevo Casas Grandes del 35 por ciento y el Hospital General No. 11 de Delicias del 30 por ciento.

El Hospital Morelos de Chihuahua tiene una ocupación del 29 por ciento, El Hospital No. 16 de Cuauhtémoc y el del 23° Batallón de Infantería del 28 por ciento, el Hospital General No. 23 de Parral del 26 por ciento, el Hospital General No. 6 de Juárez del 24 por ciento y el de Guachochi del 20 por ciento.